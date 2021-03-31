Москва, , 10:34 — REGNUM Сегодня, 31 марта, российский рубль на утренних торгах демонстрирует околонулевую динамику, оставаясь вблизи отметки 75,90 за американский доллар и готовясь к нейтральному открытию европейских торговых площадок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Об этом говорят фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы, которые, как и рубль практически не меняются утром, об этом говорит и сегодняшняя динамика нефти, дорожающая всего на 0,5%.

Хотя нужно признать, что на вчерашних торгах, 30 марта, ситуация на финансовых площадках была не так спокойна, как сегодня.

Процентные ставки на долговом рынке вновь начали стремительно расти, доходность по американским десятилетним гособлигациям обновила годовые максимумы, поднимаясь в моменте к уровню в 1,77%, дестабилизируя рынки акций и укрепляя американский доллар против валют стран G7.

Сегодня на долговом рынке пока все тихо, доходности по американским «десятилеткам» отступили к уровню 1,72%, однако предугадать повторится ли вчерашний сценарий практические невозможно, особенно учитывая запланированную на сегодня публикацию данных по американскому рынку труда.

Так что стоит внимательно следить за верхней границей бокового коридора 75,50−76,50 рубля за доллар США, потому что, если она будет пробита, активируется сценарий с дальнейшим быстрым падением курса российской валюты к 80,00 за американский доллар», — считает эксперт.

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