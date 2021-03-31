Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Ленинградской области начали выдавать QR-коды перевозчикам отходов на территории региона. С 1 апреля в регионе начнет работать система мониторинга перемещения отходов. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Разрешение необходимо всем перевозчикам, осуществляющим транспортировку на территории Ленобласти строительных, твердых коммунальных отходов и иных видов отходов I—V классов опасности объемом более 5 куб. м.

«За исполнением законодательства о транспортировке отходов с использованием QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области. На время переходного периода штрафные санкции применяться не будут», — отметили в пресс-службе.

Система выдачи разрешений на транспортировку отходов позволит создать централизованный контроль за их перемещением, при этом речь идет об отходах, образуемых не только жителями области, но и из других субъектов РФ, в том числе Санкт-Петербурга. Разрешение выдается на один месяц по одному маршруту, который определяется заявителем.

«За последний месяц мы доработали систему в соответствии с пожеланиями и комментариями перевозчиков. Небольшие изменения могут быть внесены во время переходного периода, который, по нашим оценкам, продлится около двух месяцев», — добавил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов.

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