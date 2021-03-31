Рим, , 10:35 — REGNUM Два человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России, задержаны в Риме. Об этом 31 марта сообщает газета La Repubblica со ссылкой на соответствующее расследование специального подразделения карабинеров и спецслужб.

Уточняется, что подозреваемыми являются итальянский военнослужащий и житель России, который якобы представлялся сотрудником российского посольства.

Также указывается, что они были задержаны вечером 30 марта в ходе передачи денег в обмен на документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Севастопольский городской суд признал местную пенсионерку виновной в государственной измене и приговорил её к 12 годам лишения свободы.