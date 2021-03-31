Москва, , 10:33 — REGNUM Количество мошеннических сайтов по продаже билетов на самолёт в марте увеличилось с 300 до 700. Предложения ориентированы на русскоязычную аудиторию, пишет 31 марта газета «Известия» со ссылкой на компанию Infosecurity a Softline Company.

«С начала марта в интернете зарегистрировано более 700 доменов, на которых располагаются мошеннические сайты по продаже авиабилетов», — рассказал руководитель блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев.

Он отметил, что в адресе сайта зачастую используются слова avia, bilet, travel, ticket. Через несколько дней работы такой сайт меняет домен.

Злоумышленники создают порталы поддельных турагентств и используют информацию об авиаперелётах, предлагая гораздо более дешёвые билеты. Если пользователь оплачивает такой «билет» через сайт, у мошенников ещё и остаются его персональные данные.

Чаще всего ссылки на фейковые сайт приходят по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях, при этом предлагаются большие скидки. От настоящих такие сайты отличаются лишними словами в названии и ошибками в текстах сообщений. Проверить подлинность сайта можно через ресурс «Настоящийбилет.рф».