Брянск, , 10:33 — REGNUM В Брянской области 31 марта подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 101 пациент, один человек скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 35 646 носителей инфекции. Справились с заражением 34 786 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 284 пациента.

С начала пандемии проведены 498 902 исследования на коронавирус, в том числе 1694 теста проверены за сутки.