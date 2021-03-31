Петропавловск-Камчатский, , 10:30 — REGNUM На Камчатке за март выявили 572 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 15 человек (днём ранее — у 14), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии на Камчатке зарегистрировали 14 120 носителей коронавируса.

За прошедшие сутки врачи выписали с полным выздоровлением 32 пациента. За всё время с COVID-19 успешно справились 13 183 человека.

Ещё четыре носителя коронавируса направлены на лечение в ковидные госпитали. Всего в стационарах лечатся 102 пациента с подтверждённым коронавирусом. У 63 человек на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию. Из 189 специально созданных в ковидных стационарах коек свободными остаются 87.

За весь период пандемии на Камчатке провели уже более 329 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за марта на Камчатке число смертельных случаев от COVID-19 увеличилось на 77. Всего в крае скончались 195 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО в марте выявили 106 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба по состоянию на 31 марта в автономной области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4432 человек.