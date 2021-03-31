Улан-Удэ, , 10:29 — REGNUM В столице Бурятии сообщения об угрозе взрыва поступили в пять учебных заведений. Речь идёт о школах №5, 32, 35, 38 и 46, сообщает портал «Ариг Ус online».

На месте в настоящее время работают оперативные службы. При этом в большинстве школ учащиеся всё ещё находятся на каникулах, поэтому массовой эвакуации и срывов уроков не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступила информация о «минировании» 32-й школы. Все находящиеся в здании были эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Улан-Удэ эвакуировали «заминированную» школу