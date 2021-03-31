Берлин, 31 марта 2021, 10:29 — REGNUM Депутат бундестага Петер Байер призвал власти Германии ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2», поскольку проект «мешает» перезагрузить трансатлантические отношения. Об этом он заявил в интервью изданию WirtschaftsWoche.
«Проект («Северный поток — 2») — серьёзный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений, — сказал депутат. — Поэтому я выступаю за мораторий на строительство (газопровода)».
Он призвал учесть настрой Вашингтона по отношению к проекту. «Сильная Европа — да, изоляция от США — нет», подчеркнул Байер.
Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.
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