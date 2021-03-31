Калуга, 31 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Калуге задержаны двое жителей Тулы, 21 года и 22 лет, подозреваемые в сбыте поддельных денежных знаков. Об этом 31 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Фальшивые деньги

По версии правоохранителей, молодые люди через третьих лиц приобрели в интернете партию поддельных банковских билетов номиналом пять тысяч рублей каждый. С целью их реализации задержанные приехали в Калугу, где в магазинах расплатились фальшивками за товары, получив сдачу подлинными деньгами.

Задержанным инкриминируется десять эпизодов противоправной деятельности. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела правоохранителями был выявлен факт хранения подозреваемыми поддельных денежных знаков. В ходе обыска у злоумышленников в квартире сотрудниками полиции было обнаружено еще пять купюр, которые согласно заключению эксперта, они изготовлены не на предприятии Гознак. Задержанным тулякам грозит до восьми лет лишения свободы