Воронеж, , 10:28 — REGNUM Снос дома, который был признан аварийным в 2017 году, а расселён в 2020-м, начался в Воронеже 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дом по адресу улица Питомник, 21, был признан аварийным в 2017 году, но не был включен в действующую программу расселения до 2025 года. При этом состояние дома требовало немедленного отселения людей — вопрос об этом поднимался в начале 2020 года. В результате дом был расселен в течение года. 30 марта 2021 года начался его снос.

По данным администрации города, также аварийным признан соседний дом №22 по ул. Питомник, вопрос о признании аварийным дома №23 будет рассматриваться 1 апреля.

Отметим, что по данным, опубликованным ранее региональным департаментом ЖКХ и энергетики, до конца 2022 года в Воронеже планируют расселить девять аварийных жилых домов.