Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Компания Google добавила новую функцию с показом экологичных маршрутов в свой сервис «Карты» для борьбы с изменением климата. Об этом 31 марта сообщает издание ВВС.

По данным ВВС, экологичность маршрута будет определяться несколькими факторами, такими как трафик и наклон дороги. В приложении Google Maps новая функция будет выбрана по умолчанию, но пользователь в любой момент сможет от неё отказаться

Функция показа экологичного маршрута будет доступна в США с июня 2021 года. В дальнейшем планируется запуск опции и в других странах.

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