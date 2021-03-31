Ташкент, , 10:27 — REGNUM Представительство ООН в Узбекистане призвало расследовать беспорядки противников ЛГБТ-сообщества 28 марта в Ташкенте. Это следует из заявления постоянного координатора ООН Хелены Фрейзер.

Она также призвала представителей СМИ и блогеров к совместной работе по борьбе с насилием.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта несколько десятков человек в центре Ташкента попытались напасть на двух молодых людей, принятых за представителей ЛГБТ-сообщества. Полиция задержала 12 человек.

Позднее, вечером 28 марта, неизвестные избили блогера Миразиза Бозорова, известного своими призывами к отмене ст. 120 УК Узбекистана («Мужеложство»).