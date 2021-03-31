Москва, , 10:30 — REGNUM Компания Toyota запатентовала в России рестайлинговый внедорожник Fortuner. Патентные изображения модели размещены в базе Роспатента.

В документе сказано, что дизайном модели занимались пять специалистов из Японии и Тайваня. От предшественника модель отличается переработанной передней частью, где присутствуют новые бамперы, а также необычной головной оптикой. Кроме того, в задней части модели появились фонари иной формы.

Под капотом обновленного Fortuner стоит бензиновый мотор объёмом 2,7 л мощностью 166 л. с. Кроме того, есть более мощная версия с турбированным агрегатом на 2,8 л производительностью.

На российский авторынок модель поступает с предприятия Toyota, которое находится в Таиланде. Цена на модель в России начинается от 2 646 000 рублей.

Напомним, нынешнее поколение Toyota Fortuner было представлено в 2020 году.

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