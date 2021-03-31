Тирана, , 10:31 — REGNUM В Албании 30 марта в результате обследования 2730 человек выявили 304 новых случая заражения коронавирусом. Еще 593 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 124 723 случая заражения коронавирусом. 90 617 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2227 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 11 человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

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После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 31 879. Две трети случаев приходится на Тирану — 22 083. На стационарном лечении находятся 293 пациентов, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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