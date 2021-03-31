Москва, 31 марта, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о праве президента РФ Владимира Путина претендовать еще на два президентских срока, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Закон принят в рамках реализации новых положений Конституции. Прописывается, что положение Основного закона, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Таким образом, нормы не исключают для президента РФ Владимира Путина возможности баллотироваться на пост президента еще два раза.

Одновременно устанавливаются требования, предъявляемые к кандидату на должность президента РФ.

Кроме того, ЦИК получает новые полномочия и дополняется перечень оснований, при наличии которых гражданин РФ не имеет права быть избранным депутатом Госдумы.

Инициатива синхронизирует нормы избирательного законодательства.