Тбилиси, , 10:27 — REGNUM Грузинский фольклорист, основатель вокального ансамбля «Рустави» Анзор Эркомаишвили умер на 81-м году жизни от COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Об этом 31 марта сообщается в заявлении председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

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«Я сожалею в связи с кончиной славного музыканта нашей страны и великого радетеля грузинского фольклора, бывшего члена парламента Грузии Анзора Эркомаишвили. <…> Огромная потеря!», — говорится в сообщении.

При этом несколько дней назад стало известно, что тест Эркомаишвили на SARS-CoV-2 показал положительный результат, он был госпитализирован в Первую университетскую клинику Тбилиси в тяжелом состоянии и в последние дни подключен к аппарату ИВЛ.

Отметим, Анзор Эркомаишвили родился 10 августа 1940 года в городе Батуми (Аджарская АР) и в 1969 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию. В 1968 году основал вокальный ансамбль «Рустави». Является заслуженным деятелем искусства Грузии, в 2014 году стал почетным гражданином Тбилиси. В 2020 году был награжден Орденом Сияния за вклад в развитие грузинского фольклора.