Санкт-Петербург, 31 марта, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга предлагает расширить круг лиц, признаваемых участниками публичных слушаний и общественных обсуждений градостроительных проектов. Для этого предложено внести поправки в проект Федерального закона № 957 544−7 «О внесении изменений в статью 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Предложенные нами поправки направлены на повышение эффективности публичных слушаний и общественных обсуждений градостроительных проектов», — заявил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Для этого, по мнению петербургских депутатов, надо уйти от принципа «территориальной принадлежности» во время общественных слушаний и обсуждений.

«В слушаниях должны участвовать депутаты всех уровней, являющиеся парламентскими представителями своих округов, представители органов исполнительной власти, не занимающихся градостроительной деятельностью, члены общественных объединений, занимающихся охраной культурного наследия, природных территорий, защитой интересов маломобильных групп населения», — объяснил Вячеслав Макаров суть предложенных поправок.

Кроме того, депутатам Госдумы петербургские парламентарии предлагают предусмотреть совмещение сроков проведения общественного обсуждения и экспозиции предлагаемого проекта. Участникам слушаний должно быть предоставлено право подавать предложения не только в ходе, но и после проведения публичных обсуждений.

Предложено также уточнить состав информационных материалов для публичных слушаний, порядок консультирования участников обсуждений и полномочия органов местного самоуправления в регулировании проведения публичных слушаний.

«Считаю, что принятие Федеральным собранием этих изменений поможет сделать публичные слушания и общественные обсуждения по-настоящему действенным инструментом контроля за градостроительной деятельностью и защиты интересов простых людей», — подытожил спикер Заксобрания Санкт-Петербурга.

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