Москва, , 10:23 — REGNUM Большинство жителей России (75%) положительно относятся к Китаю, отрицательно — 14%, приводит данные «Левада-центр».

Более половины граждан РФ (56%) считают, что КНР стала пользоваться большим уважением в мире. И лишь 9% опрошенных полагают, что в мире стали больше уважать США. По мнению 46%, США стали пользоваться меньшим уважением.

Отношения России и Китая укрепляют положение РФ в мире, уверены 55% респондентов, противоположная точка зрения у 9%. 34% заявили, что отношения России и Китая ослабляют отношения РФ и США, не согласны 20%.

Опрос проведен 29 января-2 февраля 2021 года среди 1616 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений Москвы с ЕС.

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