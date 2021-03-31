Лос-Анджелес, США, , 10:23 — REGNUM Джо Манганьелло, исполнивший в «Лиге справедливости» Зака Снайдера роль Детстроука (Слейда Уилсона), присоединился к движению фанатов, требующих снять продолжение кинокомикса. Публикацию он разместил 31 марта на своей twitter-странице.

В посте Манганьелло разместил фотографию, на которой он запечатлён в том образе Детстроука, который появился в сцене после титров «Лиге справедливости» Снайдера. Актёр сопроводил публикацию хештегом #RestoreTheSnyderVerse.

https://twitter.com/JoeManganiello/status/1377094986102018048

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты разместили в Twitter уже больше миллиона постов с хештегом #RestoreTheSnyderVerse. В ответ на это Зак Снайдер заявил, что он может надеется на то, что кинокомпания Warner Bros. решит снять новый кинокомикс в рамках созданной им вселенной.

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