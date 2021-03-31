Сеул, , 10:26 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён выразил надежду на проведение в ближайшее время встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Об этом 31 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра.

Данное заявление дипломат сделал в ходе брифинга. Министр отметил, что продолжит усилия по поддержанию тесного диалога с японской стороной. А также добавил, что сегодня, 31 марта, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Ли Сан Нёль отправился с рабочим визитом в Японию с целью возобновления рабочих контактов на высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён встретится с китайским коллегой Ван И.

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