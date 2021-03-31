Екатеринбург, 31 марта 2021, 10:26 — REGNUM Трассу Пермь — Екатеринбург ждут ремонтные работы, сообщается на официальном портале госзакупок.
Подрядчика на ремонт ищет «Уралуправтодор». 66 млн рублей будет стоить разработка проектной документации, 5,7 млрд рублей — ремонтные работы.
Будет отремонтирован участок с 187 по 232 километр трассы в Свердловской области. Фрагмент трассы станет четырёхполосным. Работы закончат в 2023 году.
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