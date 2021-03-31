Кызыл, , 10:22 — REGNUM В 2020 году на строительство, реконструкцию и восстановление объектов в Туве было направлено более 4,4 млрд рублей. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, всего за год было построено 984 объекта, большинство из которых относились к долгостроям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Объём выполненных работ огромен, одномоментно столько не возводили даже в советские времена», — отметил он.

В числе построенных объектов 35 многоквартирных домов, более 200 домов для сирот, 36 спортивных сооружений, школа, защитная дамба в Ийи-Тале и другие.

В 2021 году на строительство запланировано почти 3,4 млрд рублей. Однако объёмы инвестиций, по мнению главы, могут вырасти. Так, правительство РФ выделит дополнительные средства на строящиеся социальные объекты и комплектацию больниц.

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