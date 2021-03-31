Париж, , 10:21 — REGNUM Франция, Германия и Россия намерены координировать усилия для скорейшего возвращения к соблюдению Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом главы государств Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин договорились в ходе в ходе видеоконференции, которая состоялась вечером 30 марта.

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«Что касается иранской ядерной проблемы, то президент республики, канцлер Меркель и президент Путин договорились о координации своих усилий по налаживанию диалога и скорейшему возвращению Ирана к выполнению своих обязательств», — говорится в сообщении , распространённом пресс-службой Елисейского дворца.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта миссия Ирана при ООН заявила, что Соединённым Штатам необходимо не предложение присоединиться к ядерной сделке (СВПД), а политическое решение. При этом подчёркивается, что Исламская Республика поддерживает связь с остальными участниками Совместного всеобъемлющего плана действий.