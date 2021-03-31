Уфа, , 10:22 — REGNUM В Уфе строители пробили тоннель «Восточного выезда». Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, этого события жители ждали 29 лет. Длина тоннеля составляет 1 276 метров, максимальная глубина — 63 метра.

«Пожалуй, это самый большой и сложный проект во всем ПФО — не только в Уфе. Начинали его строить в далеком 1992 году. Потом останавливали, снова возобновляли. И лишь в ноябре 2019 года проект, что называется, реанимировали», — сообщил он.

Хабиров отметил, что теперь нужно возвести мост с эстакадой длиной 2,65 км и более 11 км автотрассы.

«Мы хотим реконструировать улицу им. города Галле и соединить две трассы федерального значения — М5 и М7. Все это сделаем к 2024 году», — заявил глава республики.

Сообщается, что значение этого выезда переоценить не возможно, поскольку с автодороги М5 появится дополнительный выезд и въезд в Уфу. К тому же, данный проект будет способствовать развитию огромных территорий Зауфимья, пояснил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году на дорогах федерального значения в регионе планируется смонтировать еще 100 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.