Уфа, 31 марта 2021, 10:22 — REGNUM В Уфе строители пробили тоннель «Восточного выезда». Об этом 31 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
По его словам, этого события жители ждали 29 лет. Длина тоннеля составляет 1 276 метров, максимальная глубина — 63 метра.
Хабиров отметил, что теперь нужно возвести мост с эстакадой длиной 2,65 км и более 11 км автотрассы.
Сообщается, что значение этого выезда переоценить не возможно, поскольку с автодороги М5 появится дополнительный выезд и въезд в Уфу. К тому же, данный проект будет способствовать развитию огромных территорий Зауфимья, пояснил Хабиров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году на дорогах федерального значения в регионе планируется смонтировать еще 100 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.