Мадрид, , 10:20 — REGNUM Пациенты с COVID-19, получавшие умеренно-высокие дозы кортикостероидов на ранней стадии, в течение 48 часов после поступления в отделение интенсивной терапии, имели более низкую смертность (30,3%), чем те, кто никогда не получал кортикостероиды (36,6%) или те, кто получили позднее лечение (44,2%). Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Кроме того, уменьшилось количество дней нахождения на искусственной вентиляции легких, стало более коротким пребывание в отделении интенсивной терапии, а также уменьшилось количество повторных заболеваний. Это отражено в исследовании, проведенном доктором Пабло Монедеро и опубликованном в научном журнале Critical Care, в котором оцениваются 882 пациента, из которых 78,3%, то есть 691 пациент, получали лечение кортикостероидами. Это одна из шести статей, имеющих большое клиническое значение и опубликованных в медицинских журналах, которые являются частью проекта Reg Covid, запущенного год назад при поддержке Испанского общества анестезиологии, реанимации и терапии (Sedar), многоцентрового реестра с более чем 1100 больными.

Исследование показало, что смертность пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии, которые получали кортикостероиды раньше, была на 14% меньше, чем у пациентов, которые получали кортикостероиды поздно, и на 6% меньше по сравнению с пациентами, которые никогда не получали такое лечение. Как сообщает Sedar, 11 февраля было опубликовано еще одно исследование, результаты которого знаменуют смену парадигмы в стратегии использования ИВЛ.

В этой работе делается вывод о том, что использование высокопотока назального кислорода (HFNO) при поступлении в отделение интенсивной терапии взрослого пациента с дыхательной недостаточностью, связанной с COVID-19, предполагает значительное увеличение количества дней без ИВЛ и сокращение продолжительности пребывания в отделениях интенсивной терапии по сравнению с пациентами, которым ранее была проведена искусственная вентиляция легких.

В этом исследовании не наблюдалось значительных различий в смертности. Реестр Sedar позволяет обмениваться научной информацией в режиме реального времени между более чем 50 испанскими больницами. По словам президента этого научного общества Хавьера Гарсии, «это пример устойчивости, клинического и исследовательского потенциала и единой работы со стороны нашей медицинской специальности».