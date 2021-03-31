Ярославль, 31 марта, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении 52-летнего костромича. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области

В дежурную часть МВД «Рыбинское» обратилась женщина с жалобой на то, что она стала жертвой мошенника.

«В результате проведенной проверки было установлено, что ранее на одном из Интернет-сайтов, заявительница нашла объявление о продаже запчастей для автомашины. Позвонив по указанному в объявлении телефону, женщина договорилась о покупке и перевела на карту продавцу денежные средства. Однако запчасти ей не были доставлены, а деньги не были возвращены», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего жительница Рыбинска лишилась трёх тысяч рублей. Позднее в полицию поступило ещё несколько подобных обращений. Подозреваемый признал свою вину.