Москва, , 10:18 — REGNUM Совфед одобрил закон о принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Вступление Российской Федерации в Международную организацию по миграции позволит укрепить международный статус государства в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере, отмечается в сопроводительных документах.

Членский взнос составит 113 млн рублей, отметили в Совфеде.

В Международную организацию по миграции (МОМ) водят 173 государства, еще восемь стран имеют статус наблюдателя, Россия также имеет статус наблюдателя. Таким образом, большинство стран — «основных игроков» на мировой арене, кроме России, являются членами MOM и определяют миграционную политику на мировом уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума поддержала принятие РФ Устава Международной организации по миграции