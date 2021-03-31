Белгород, , 10:20 — REGNUM Около трёх миллиардов рублей направят на ремонт федеральных трассс в Белгородской области в 2021 году. Об этом стало известно после встречи врио губернатор Вячеслава Гладкова с начальником ФКУ Упрдора Москва-Харьков Сергеем Недялковым.

Врио губернатора 31 марта на своей странице в социальной сети сообщил, что одним из первых будет отремонтирован участок трассы Губкин-Старый Оскол, к работам приступят в ближайшее время. По словам Сергея Недялкова, в 2021 году Упрдор выделит около 2,8 млрд рублей на ремонт дорог в регионе.

«В нашей области всегда были самые лучшие дороги, и эту планку необходимо поддерживать. Важно, чтобы ремонт осуществлялся по новым технологиям. Это позволит нам при благоприятных погодных условиях продлить межремонтный срок дорожного покрытия на три-четыре года. По вопросу ремонта и содержания региональных дорог, считаю, что нам нужно переходить к нормативному методу работы. Выстроить план работы с дорожным хозяйством на ближайшие пять лет», — написал Вячеслав Гладков.

Дорожникам предстоит отремонтировать дорожное покрытие на 87 км трасс, один мост и построить наружное освещение.