Белгород, 31 марта 2021, 10:20 — REGNUM Около трёх миллиардов рублей направят на ремонт федеральных трассс в Белгородской области в 2021 году. Об этом стало известно после встречи врио губернатор Вячеслава Гладкова с начальником ФКУ Упрдора Москва-Харьков Сергеем Недялковым.
Врио губернатора 31 марта на своей странице в социальной сети сообщил, что одним из первых будет отремонтирован участок трассы Губкин-Старый Оскол, к работам приступят в ближайшее время. По словам Сергея Недялкова, в 2021 году Упрдор выделит около 2,8 млрд рублей на ремонт дорог в регионе.
Дорожникам предстоит отремонтировать дорожное покрытие на 87 км трасс, один мост и построить наружное освещение.