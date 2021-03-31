Салехард, , 10:17 — REGNUM В ямальском городе Муравленко ввели в эксплуатацию спортивный комплекс «Лидер», который строился девять лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В 2021 году на Ямале планируется ввести в строй ещё пять долгостроев. Это центр национальных культур и школа в Яр-Сале, детские сады в Красноселькупе и Лопхарях, корпус больницы в Красноселькупе.

В 2019—2020 гг. были введены в эксплуатацию семь долгостроев, среди которых два детских сада, четыре школы и колледж. А также был построен новый блок поликлиники в Аксарке и спорткомплекс «Арктика» в Надыме.