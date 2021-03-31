Биробиджан, , 10:16 — REGNUM В Еврейской АО в марте выявили 106 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба по состоянию на 31 марта в автономной области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4432 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ЕАО справились с болезнью 4230 жителей. Стали жертвами COVID-19 125 человек. За март скончались пять носителей коронавируса.

Продолжают лечение в инфекционном госпитале 32 пациента, коечный фонд заполнен на 36,3%. Ещё 45 человек лечатся амбулаторно, а 79 находятся на домашнем карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Чукотке выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался.