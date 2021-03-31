Саратов, , 10:17 — REGNUM В Саратовской области планируют охватить всеми формами оздоровления и занятости в 2021 году более 65 тыс. детей. В течение летнего периода в лагерях смогут отдохнуть более 44,2 тыс. несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

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29 марта были внесены изменения в санитарные нормы и правила, в связи с этим летние лагеря будут работать лишь с 75% загрузкой от проектной мощности. Всего в Саратовской области на время летних каникул откроют 705 оздоровительных учреждений, из которых 657 лагерей с дневным пребыванием, 39 стационарных загородных оздоровительных лагерей, 9 учреждений санаторного типа. Весь персонал еженедельно будет обследоваться на COVID-19.

В настоящее время в четырех санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия отдыхают 572 ребенка. После годового простоя из-за угрозы распространения COVID-19 открыли ДСОЛ «Непоседа» Балаковского района, АО СОЛКД «Синяя Птица» Вольского района, ГАУ ДОЛ «Орленок» Марксовского района, АО «Санаторий Пады» Балашовского района.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 17 марта возобновилась деятельность круглогодичных санитарно-оздоровительных детских лагерей. Их сотрудникам разрешили прием и размещение клиентов при строгом соблюдении санитарных требований и прохождения тестирований на COVID-19 перед каждой санаторно-оздоровительной сменой.

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