Москва, , 10:16 — REGNUM В Главном следственном управлении СКР завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, причастных к преступлениям, совершенным преступной группой, созданной Рауфом и Раулем Арашуковыми.

В участии в делах этой группы обвиняются бывший и. о. главы следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, его подчиненный следователь Андрей Филиппов и начальник центра по противодействию экстремизму МВД по региону Тимур Бетуганов.

Как установило следствие, высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов способствовали сокрытию доказательств преступлений, совершенных преступной группой. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и в участии в преступном сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР завершил расследование преступлений преступного сообщества, созданного, по версии следователей, экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым и его отцом — экс-советником председателя «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым.

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