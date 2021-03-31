Москва, , 10:18 — REGNUM Заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ начнется на 2,5 часа позже, чем это намечалось — в 17:30 по мск. Об этом 31 марта сообщил источник в одной из делегаций.

«Теперь встреча запланирована на 4:30 p. m (17:30 мск — ред.) Венского времени», — приводит его слова ТАСС.

При этом источник не уточнил, что послужило причиной переноса данной встречи.

Отметим, 31 марта министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся на новую онлайн-встречу для того, чтобы провести обсуждение сценариев поведения на нефтяном рынке в мае и июне.