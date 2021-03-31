Нью-Йорк, США, , 10:13 — REGNUM Актёр сериала Netflix «Очень странные дела» Гейтен Матараццо пожаловался на чрезвычайный уровень гибкости графика съёмок четвёртого сезона шоу. Об этом 31 марта сообщает портал Comicbook.

«Очень мало дат (съёмок — ИА REGNUM), которые можно назвать надежными», — сказал Матараццо, пояснив, что такая ситуация сложилась из-за эпидемии коронавируса.

Он добавил, что очередное объявление о какой-то дате, скорее, является предположением по поводу того, когда шоу будут снимать в следующий раз. Актёр отметил, что из-за этого участники проекта могут лишь строить догадки о том, когда закончатся съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» и когда состоится его премьера.

Напомним, производство четвёртого сезона шоу «Очень странные дела» были приостановлены в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса, команда проекта возобновила съёмочный процесс лишь в октябре 2020-го. Гейтен Матараццо исполняет в сериале роль Дастина Хендерсона.

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