Майами, США, , 10:11 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем в четвёртом круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

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