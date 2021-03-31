Катайск, Курганская область, 31 марта, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Курганской области прокуратура начала проверку после жалоб жителей на ненадлежащую реставрацию мемориала «Вечный огонь» в городе Катайск. Об этом 31 марта сообщили в управлении Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу.

Цитата со страницы «ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК» в vk Реставрация мемориала «Вечный огонь» в городе Катайск

Отмечается, что прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства по сохранению объектов культурного наследия и увековечивания памяти погибших, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления.

Напомним, ранее жители Катайска пожаловались на то, как была проведена реконструкция монумента. На опубликованных фотографиях видно, что изображенные на барельефе герои после реставрации изменились во внешности. Кроме того, на монументе, который ежегодно реставрируется, имеются сколы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае завершено расследование инцидента, произошедшего на мемориале «Вечный огонь» в Труновском районе. Молодой человек устроил танцы возле стелы «Вечная слава», установленной в память о воинах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

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