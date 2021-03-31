Абакан, , 10:10 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 31 марта от COVID-19 привился 21 921 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

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Обе дозы препарата, завершив вакцинацию, получили 16 572 жителя Хакасии.

Добавим, Минздрав РФ поставил перед регионом задачу привить 113 тысяч жителей республики к 1 июня 2021 года. По последним данным, в Хакасии проживают 532 266 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Хакасии подтверждено 21 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 082 человека.

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