Скопье, , 10:14 — REGNUM Агентство по информации и коммуникациям при НАТО предоставило нескольким компаниям и экспертам из Северной Македонии возможность принять участие в тендерах НАТО. Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы министерства обороны Северной Македонии, участие представителей страны в тендерах позволит им присоединиться к информационно-коммуникационной системе, представляющей собой платформу, на которой имеется в совокупности около 150 сервисов, в том числе кибер-оборона.

«Они открыли нам дорогу к НАТО, теперь они открывают дверь на рынок НАТО», — заявила Шечеринска и призвала македонские компании участвовать в конкурсах и тендерах НАТО.

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