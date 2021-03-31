Москва, , 10:07 — REGNUM Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Олега Мельниченко, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Мельниченко в верхней палате парламента являлся представителем законодательного собрания Пензенской области, возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Вы оставили хороший добрый след в истории Совета Федерации», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин назначил Мельниченко врио губернатора региона. На этом посту он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента.

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