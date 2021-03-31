Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес приговорен судом в Нью-Йорке к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом 31 марта сообщает Associated Press.

Эрнандесу грозило минимальное заключение сроком 40 лет, однако 30 марта суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на пожизненном заключении. Кроме того, брат президента Гондураса приговорен к конфискации имущества на сумму $138 млн.

При этом президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что показания главного свидетеля по данному делу ранее были признаны ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября минувшего года бывший депутат гондурасского парламента, брат президента страны Хуан Антонио Эрнандес был признан в США виновным в наркоторговле, хранении и использовании оружия и обмане властей.