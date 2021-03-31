Уфа, 31 марта 2021, 10:11 — REGNUM Проверку после публикаций в СМИ информации о ненадлежащем поведении педагога в отношении первоклассницы в школе №5 города Кумертау организовала прокуратура Башкирии. Об этом 31 марта сообщает ИА «Башинформ».
По предварительной информации, 25 марта учитель начальных классов на уроке нарисовала ручкой на лбу первоклассницы «двойку» за плохое поведение во время занятий.
Ранее ИА REGNUM публиковало комментарий директора школы по данному «инциденту».
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