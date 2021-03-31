Уфа, , 10:11 — REGNUM Проверку после публикаций в СМИ информации о ненадлежащем поведении педагога в отношении первоклассницы в школе №5 города Кумертау организовала прокуратура Башкирии. Об этом 31 марта сообщает ИА «Башинформ».

По предварительной информации, 25 марта учитель начальных классов на уроке нарисовала ручкой на лбу первоклассницы «двойку» за плохое поведение во время занятий.

«Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения», — передают журналисты сообщение пресс-службы прокуратуры региона.

Ранее ИА REGNUM публиковало комментарий директора школы по данному «инциденту».

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии отреагировали на сообщения о «двойке» на лбу ученицы