Токио, , 10:09 — REGNUM Японская компания Subaru представила новую версию универсала Outback под названием Wilderness Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для преодоления бездорожья новая версия была оснащена интеллектуальной системой полного привода X-Mode и более жесткой подвеской.

У новой версии универсала был увеличен дорожный просвет с 220,98 мм до 238,76 мм. Кроме того, внешность модели также изменилась — за счет новых переднего и заднего бамперов. Колесные диски на 17 дюймов оригинального дизайна «обуты» во внедорожные покрышки Yokohama Geolandar.

Под капотом Outback Wilderness Edition установлен турбомотор объёмом 2,4 л мощностью 260 л. с., который идёт в паре с бесступенчатой трансмиссией.

Отмечается, что у новинки было пересмотрено передаточное число главной передачи вариатора, которое увеличилось с 4,11: 1 до 4,44: 1. За счёт этого новая внедорожная версия получила более низкий крутящий момент, передаваемый на колеса, чем у обычного универсала Outback. Теперь модели достаточно мощности для того, чтобы подняться на 40-процентный уклон на гравийной поверхности.

Ранее компания Subaru представила универсал Outback 2021 для авторынка Европы, который почти не отличается от североамериканской версии модели.

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