Джакарта, , 10:04 — REGNUM Заместитель губернатора Западной Явы поручил компании Pertamina возместить ущерб жителям, чьи дома пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Antara.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 28 домов жителей и один офис.

Компания Pertamina готова возместить ущерб за поврежденные дома, а также понесет все расходы на лечение пострадавших в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании Pertamina заявили, что два из четырех резервуаров, горевших на нефтеперерабатывающем заводе в округе Индрамаю, удалось потушить.

Читайте ранее в этом сюжете: На НПЗ в Индонезии потушили два резервуара с топливом