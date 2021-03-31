Горно-Алтайск, , 10:03 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, что более чем втрое превышает показатели от 30 марта (5 новых случаев). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся один ребёнок.

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«Коронавирус подтвердился у девяти жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Канского района, у жителя Турочакского района, у жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 16 673 случая заражения. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 16 268 человек. Скончались 223 пациента, из которых 201 умерли непосредственно от COVID-19.

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