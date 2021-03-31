Черемхово, Иркутская область, , 10:02 — REGNUM В Иркутской области, где владелец крестьянско — фермерского хозяйства (КФХ) в селе Нижняя Иреть Черемховского района попытался скрыть падеж скота, вновь произошла массовая гибель коров. Как сообщает «ИркСиб», сотрудники Черемховской станции по борьбе с болезнями животных провели вскрытие туш погибших коров, взяли анализы для лабораторных исследований. Причину гибели животных сейчас устанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовой гибели скота иркутские власти извещали в середине марта 2021 года. Тогда отмечалось, что инцидент произошёл в том же крестьянском (фермерском) хозяйстве в селе Нижняя Иреть Черемховского района.

По итогам исследований было заявлено, что заразные болезни у 30 вынужденно убитых (с декабря 2020 года по 17 февраля 2021 года) и павших животных исключены.

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