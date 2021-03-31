Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Ленинградской области осудили двух уроженцев Таджикистана, которые зимой 2020 года пытались незаконно пересечь границу России и Эстонии. Одному из них удалось переплыть пограничную реку Нарву и ступить на землю государства ЕС, после чего его задержали и передали российским пограничникам. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали в ведомстве, задержанные заранее подготовили план и проработали маршрут пересечения границы России и и Эстонии. Для этого 11 января 2020 года они приехали в Сланцевский район Ленобласти, остановились вблизи турбазы «Березка», после чего один из них нырнул в реку Нарва и переплыл водную границу России и Эстонии.

Мужчине удалось доплыть до острова Пермискюла, однако там его уже ожидал эстонский пограничный наряд, который передал его российским коллегам. По факту незаконного пересечения государственной границы России следственной службой УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы, совершенное организованной группой»). Оказалось, что мигранту помогал знакомый за 3 тыс. долларов США.

«Гражданин, осуществивший незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, осужден к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его пособник осужден к 1 году 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.

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