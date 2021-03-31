Оренбург, , 10:01 — REGNUM В Оренбург утром 31 марта прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава минприроды Казахстана Магзум Мирзагалиев. В настоящее время в Доме советов проходит совещание, идет обсуждение проблемы обмеления Урала и путей ее решения, сообщают СМИ.

В совещании участвуют экологи и оренбургские чиновники по главе с губернатором Денисом Паслером. На повестке тема российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал.

Стоит отметить, что в Оренбурге 30 марта побывал заместитель главы Минприроды РФ Сергей Ястребов. Вместе с министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области он посетил очистные сооружения Росводоканала, набережную города, обсудил вопросы водоснабжения и сброса сточных вод города Оренбурга.

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