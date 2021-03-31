Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве представители городской власти и бизнеса обсудили механизм привлечения трудовых мигрантов на строительные объекты.

Во встрече приняли участие руководители департамента экономической политики и развития города Москвы и представители крупных строительных компаний — Capital Group, Группа компаний «ПИК», «СУ-10 Фундаментстрой», «Инград», «ЭНКА».

В департаменте разъяснили порядок реализации временного алгоритма привлечения иностранных специалистов, установленный на федеральном уровне.

«Для того чтобы работодатель мог воспользоваться утверждённым алгоритмом ввоза иностранных граждан, ему необходимо подтвердить статус крупной компании с устойчивыми финансовыми возможностями — это более 250 сотрудников и свыше 2 млрд рублей годовой выручки, а также отсутствие непогашенной задолженности по заработной плате, налогам и сборам и готовность принять обязательства по обеспечению проживания трудовых мигрантов с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований и связанных с пандемией ограничений, оформлению с ними трудовых отношений и организации их выезда в страну постоянного проживания после завершения строительных проектов», — рассказал глава департамента Кирилл Пуртов.

Он пояснил, что после открытия в Узбекистане представительства Московского многофункционального миграционного центра «поступают вопросы от московских компаний о том, как будет работать механизм привлечения на столичный рынок труда работников из числа иностранных граждан». При этом на стройке, отметил Пуртов, традиционно работает большое число мигрантов.

Представительство ММЦ в Узбекистане открылось 16 марта. Оно осуществляет подбор сотрудников для работы на московских проектах.