Ташкент, , 10:01 — REGNUM Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о неразглашении информации о цене вакцины ZF-UZ-VAC2001, сообщили в министерстве инновационного развития республики.

В ведомстве отметили, что Узбекистан признан соавтором вакцины, поэтому препарат продается республике по специальной цене. В частности, Узбекистан компенсирует затраты только на производство вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Узбекистан доставлена первая партия узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в количестве 1 млн доз. Узбекистанские ученые принимали активное участие в третьей фазе исследований вакцины.

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