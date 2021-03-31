Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Реформу структуры администрации Екатеринбурга поддержала комиссия городской думы по местному самоуправлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большинство членов комиссии одобрили изменения. Предполагается, что у заместителей главы города уберут «закреплённую» профильную специализацию, чтобы градоначальник мог самостоятельно распределять полномочия между вице-мэрами.

Также предлагается создать два новых департамента (социальной и молодёжной политики; департамент организационного и документационного обеспечения). Окончательно упраздняется горздрав, так как его полномочия переданы свердловскому минздраву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Алексей Орлов заявил, что пока не планирует менять своих заместителей.

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